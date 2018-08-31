Янник Хансен: " ЦСКА ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, я хочу помочь ему добиться этого успеха"

Нападающий ЦСКА Янник Хансен накануне старта нового сезона КХЛ отметил, что его новая команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина. По его словам, он хочет помочь армейцам достичь подобного успеха и вписать свое имя в историю.

- Очень рад, что попал в команду с такой историей, как у ЦСКА, - приводят "Известия" слова Хансена. - Самое главное - что клуб ставит перед собой самые высокие цели. Он ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, и я хочу помочь ему добиться этого успеха, вписав свое имя в историю ЦСКА. Буду делать все, чтобы выполнять установку тренеров и радовать своей игрой болельщиков.

32-летний датский хоккеист в минувшем сезоне выступал в составе "Сан-Хосе Шаркс". Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.