Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:57 | Хоккей — КХЛ

Якубов стал новым генеральным менеджером "Ак Барса"


Рафик Якубов назначен на должность генерального менеджера "Ак Барса", сообщает клубная пресс-служба. Ранее этот пост занимал Равиль Шавалеев.

Напомним, что Якубов ранее занимал посты старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера и главного тренера в "Нефтехимике". С 2015 года он является советником по спорту генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/14584.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий