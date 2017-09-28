Якубов стал новым генеральным менеджером "Ак Барса"

Рафик Якубов назначен на должность генерального менеджера "Ак Барса", сообщает клубная пресс-служба. Ранее этот пост занимал Равиль Шавалеев.

Напомним, что Якубов ранее занимал посты старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера и главного тренера в "Нефтехимике". С 2015 года он является советником по спорту генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова.