Якубов стал новым генеральным менеджером "Ак Барса"

Рафик Якубов назначен на должность генерального менеджера "Ак Барса", сообщает клубная пресс-служба. Ранее этот пост занимал Равиль Шавалеев.
Напомним, что Якубов ранее занимал посты старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера и главного тренера в "Нефтехимике". С 2015 года он является советником по спорту генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова.
Важное!‼️Сегодня Президент "Ак Барса" Наиль Маганов заявил об утверждении Рафика Якубова на должность генерального менеджера. pic.twitter.com/mz86JsC4Wd– ХК Ак Барс (@hcakbars) 28 сентября 2017 г.
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