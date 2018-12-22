Якимов перешел из "Авангарда" в "Северсталь"

"Авангард" обменял нападающего Богдана Якимова в "Северсталь" на денежную компенсацию, сообщает официальный Твиттер омского клуба.

- Клуб благодарит Богдана на игру и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Хоккейный клуб "Авангард" обменял нападающего Богдана Якимова в "Северсталь" на денежную компенсацию.



Клуб благодарит Богдана на игру и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/NITS4XfN4H – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 22 декабря 2018 г.

24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 5 матчей за "Авангард" без результативных действий и с показателем полезности "-2". Также он отыграл 27 матчей за "Нефтехимик" и набрал 3 (1+2) очка.