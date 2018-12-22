12:29 | Хоккей — КХЛ

Якимов перешел из "Авангарда" в "Северсталь"

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"Авангард" обменял нападающего Богдана Якимова в "Северсталь" на денежную компенсацию, сообщает официальный Твиттер омского клуба.

- Клуб благодарит Богдана на игру и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

 

24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 5 матчей за "Авангард" без результативных действий и с показателем полезности "-2". Также он отыграл 27 матчей за "Нефтехимик" и набрал 3 (1+2) очка.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1076407902011826176

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