Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в штаб "Лады"

Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб "Лады", сообщает "Р-Спорт". Они будут ассистировать Артису Аболсу, работающему в тольяттинском клубе с 2015 года. "Лада" заняла 14-е место в Восточной конференции КХЛ сезона-2016/17.

"Тренерский штаб тольяттинской команды претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Помогать Артису Аболсу в сезоне-2017/18 будут Виктор Игнатьев, работавший в прошлом сезоне в "Спартаке", и Владимир Шиханов, возглавлявший до недавнего времени молодежную команду "Ладья". Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. Василий Коновалов займется физической подготовкой игроков", - говорится в сообщении пресс-службы.