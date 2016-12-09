Вячеслав Быков: "Слабые места у СКА? В любой команде есть что улучшать"

Бывший главный тренер сборной России и некоторых клубов КХЛ Вячеслав Быков в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что у СКА еще есть нюансы, которые можно подтянуть. По словам наставника, к плей-офф желательно их устранить.

– СКА уверенно доминирует в чемпионате. Говорят, что у петербуржцев только один противник – они сами.

– В принципе, это выражение подходит любой команде. Конечно, всегда есть соперник напротив тебя. Но главный соперник – это ты сам. Всегда. Ведь каждый хочет улучшать свою игру и игру своей команды. Он сам себе первый критик. Конечно, когда ты не лидер в таблице – тебе есть, на кого равняться, и есть, кого "цепануть". А для СКА лидерство – это возможность преодолевать любые трудности, держать планку и продолжать улучшать свою игру.

– Вы видите слабые места у СКА?

– Мне кажется, в любой команде есть что улучшать. Будь это игра в равных и неравных составах, или какой-то творческий момент, всего достаточно. И каждому игроку в отдельности всегда есть, к чему стремиться. Так что и у СКА есть моменты, которые должны быть в больше степени проанализированы тренерским штабом, чтобы увидеть не слабые стороны, а именно нюансы, которые всегда можно подтянуть. Кроме того, самый важный момент – это плей-офф. К финальной части сезона команде важно подготовиться так, чтобы нюансы играли на тебя. В плей-офф нельзя разбрасываться временем, возможности на корректировку уже почти нет.