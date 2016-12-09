Вячеслав Быков: "Очень интересно будет посмотреть на Кубок Первого канала"

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов КХЛ Вячеслав Быков в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что не сидит без дела и с нетерпением ждет Кубка Первого канала.

- А на что уходит ваше время, чем занимаетесь?

– Семья, внук – это пост номер один, как я обычно говорю. (Улыбается.) Кроме того, я вхожу в попечительский совет местного клуба "Фрибур", в котором в свое время играл сам и где сейчас играет мой сын. Так что дел хватает. Помимо этого есть и другие занятия, которые требуют тщательной организации рабочего дня. Много встреч разного рода проходит. В общем, бездельничать не приходится.

– Что вам сейчас наиболее интересно в КХЛ? Команды, игроки, события...

– Во-первых, сейчас мне очень интересно будет посмотреть на Кубок Первого канала, на выступление наших ребят на этом турнире. Собирается хорошая команда, очень талантливые игроки, лидеры КХЛ – одни из сильнейших в лиге как среди опытных, так и среди молодежи. Это будет интересно не только для специалистов, но и для болельщиков. Предновогодний этап Евротура всегда был особенным, праздничным!

А кроме того, очень интересно наблюдать за противостояниями в конференциях – как в Восточной, так и в Западной. Как и каждый год, сейчас разворачивается такая увлекательная борьба за плей-офф! А еще – доминирование команды СКА, конкуренция со стороны ЦСКА, "армейское" дерби. Есть где порадоваться болельщикам.