Вячеслав Быков: "Не согласен, что у нас недостаток претендентов на Кубок Гагарина"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не согласился со словами министра спорта РФ Павла Колобкова о недостатке конкуренции в КХЛ.

– Не соглашусь, что у нас недостаток претендентов на Кубок Гагарина, - сказал Быков. - Эти выводы и размышления исходят из текущих результатов в гладком чемпионате. В любом случае, регулярка – лишь подготовка к плей-офф, а это уже другая история. "Ак Барс" всегда ставит серьезные задачи. Сейчас "Магнитка" немного перестраивается, но продолжает быть опытным соперником. Таковым же на "Востоке" остается "Авангард". Так что еще все возможно. Нельзя сбрасывать со счетов "Локомотив", куда пришел Дмитрий Квартальнов. Интрига сохраняется, хотя и может быть завуалирована. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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