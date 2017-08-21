Вячеслав Быков: "ЦСКА - фаворит, но не стоит сбрасывать СКА со счетов"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью "СЭ" отметил, что СКА​ навяжет борьбу ЦСКА в чемпионской гонке в новом сезоне КХЛ. По его мнению, действующий чемпион может повторить свой успех.

– ЦСКА провел мощнейшую трансферную кампанию. В Москву вернули Любимова, Григоренко, Марченко, подписали Нестерова, Капризова, тройку форвардов из "Сибири". Теперь ЦСКА – главный претендент на Кубок Гагарина?

– Москвичи и до этого считались фаворитом чемпионата. Усиление и амбиции, которые заметны в каждом интервью руководителей или игроков ЦСКА, показывают их нацеленность на Кубок Гагарина.

– Каковы шансы действующего чемпиона – СКА – повторить свой успех?

– Я бы не стал сбрасывать СКА со счетов. После потери нескольких лидеров в команде все равно осталась серьезная скамейка. В мастерстве она не уступает другим фаворитам. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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