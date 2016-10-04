Вячеслав Буцаев: "Многие недооценивают "Куньлунь"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (1:2) отметил, что китайская команда способна удивить любого соперника. По его словам, тренер соперника Владимир Юрзинов провел хорошую работу со своими подопечными.

– Команду соперника поздравляю с победой. К сожалению, мы, ведя 1:0, не смогли в первых двух периодах и в начале третьего закрепить этот успех, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Но, как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Поэтому соперник играл до конца и был за это вознагражден.

– В прошлом матче в Сочи "Куньлунь" вам уступил. На этот раз хозяева выиграли. Как вы думаете, какие у них произошли изменения?

– Еще после прошлой игры в Сочи я сказал, что многие недооценивали "Куньлунь". Эта команда способна удивить любого соперника, поэтому мы были готовы к игре с этой командой и знали, что это серьезный соперник. Да, сегодня нам не хватило для победы десяти минут, но в этом мы можем винить только себя.

– Как вы оцениваете китайских игроков команды?

– Понятно, что для китайского большого хоккея это первый сезон, и понятно, что очень тяжело найти квалифицированных игроков. Но, тем не менее, Владимир Владимирович старается, работает, находит. Если они играют в команде, значит они достойны этого места.