Защитник "Торпедо" Антон Волченков помещен в список травмированных до 20 января, информирует пресс-служба КХЛ.

Волченков последний раз выходил на лед 19 декабря в матче с "Трактором" (2:3). В этом сезоне он провел 23 матча и сделал три результативных передачи.

Кроме того, "Торпедо" поместило в список травмированных защитника Мэтью Боди (до 25 января), форварда Павла Макаренко (до 17 января) и голкипера Станислава Галимова (до 29 декабря).

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов​ выбыл из строя из-за травмы до 27 декабря.