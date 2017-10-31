Владислав Третьяк: "Шипачев подошел бы многим клубам КХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, клубы КХЛ станут активно интересоваться нападающим "Вегаса" Вадимом Шипачевым, как только он расторгнет контракт с американской командой. Ранее агент форварда сообщил, что соглашение между его клиентом и "Голден Найтс" будет разорвано 1 ноября.

Напомним, Шипачев летом перешел из СКА в "Вегас ", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, забросив одну шайбу. Его дважды отправляли в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

- В КХЛ он подошел бы многим клубам, но сейчас трудно об этом говорить, - цитирует ТАСС Третьяка. - Если он действительно возвращается в Россию, это можно только приветствовать. Но в первую очередь ему надо разорвать контракт с клубом НХЛ. Поскольку у нас есть договоренность с НХЛ, что когда у человека контракт с клубом из этой лиги, то мы переговоры с ним не ведем.

Думаю, что он будет востребован в нашем хоккее. Когда он будет свободен, тогда клубы ему и будут предлагать контракт. Что касается того, подошел бы он ЦСКА, то об этом надо спросить у тренерского штаба. Сейчас нужно дождаться, когда он завершит свои дела с НХЛ.