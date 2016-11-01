Владислав Третьяк: "Если к нам сейчас приедет энхаэловец, нам НХЛ предъявит через секунду"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что ситуации с вратарем Иваном Налимовым можно было избежать. Напомним, голкипер отправился в тренировочный лагерь "Чикаго" и принял участие в предсезонном матче, имея контракт с "Адмиралом".

– В начале октября нашумела история с Иваном Налимовым.

– Надо просто было правильно все это сделать. Вывести его из контракта на какое-то время. А потом возобновить. Вот и все. Просто "Адмирал", наверное, не ожидал, что для нас это будет так. По-человечески их тоже можно понять. Они вратаря отправили, чтобы посмотреть на него, как идет реабилитация. С другой стороны, тоже непонятно. Если б к нам кто-то из НХЛ приехал с контрактом… Это несолидно просто. Думаю, можно было договориться, вывести Налимова на месяц-два из-под контракта. Никто никаких претензий не предъявлял, но если к нам сейчас приедет энхаэловец, нам НХЛ предъявит сразу же, через секунду. Был вопрос, но, думаю, его в КХЛ решат. Потому что под контрактом не может игрок находиться там в тренировочном лагере.

– Не планируется ли возобновить трансферное соглашение с НХЛ? Или меморандум о взаимном уважении все-таки важнее?

– У нас есть соглашение, но оно одностороннее, к сожалению.

– В том-то и дело (ФХР не получается компенсаций за отъезд игроков в НХЛ, но при этом энхаэловские клубы не имеют права забирать хоккеистов, невзирая на действующие контракты – прим.авт.).

– Пока не получается. У нас у единственных нет с ними договора. (Игорь ЕРОНКО)