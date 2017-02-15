Владимир Юрзинов: "Желаю "Витязю" не растерять форму перед плей-офф"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:5) отметил, что команда в оставшихся матчах постарается добиться результата и остаться в восьмерке. Также специалист пожелал подмосковному клубу не растерять форму перед плей-офф.

- Мы знали, что в третьем периоде "Витязь" начнет очень агрессивно, но допустили ряд ненужных ошибок. И подольчане здорово сыграли в большинстве. Нервозность, конечно, присутствует в команде. Но она была и на протяжении 58 матчей. Самое главное - хочется пожелать "Витязю", чтобы они подошли в хорошей форме к плей-офф. И в следующие два матча не растеряли свой ритм и хорошее движение, хорошую игру. И плей-офф провели на своем уровне. А мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы остаться в восьмерке. (Игорь ЕРОНКО)