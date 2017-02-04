Владимир Юрзинов: "Кузня" очень понравилась, злая и агрессивная команда"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы над новокузнецким "Металлургом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил хороший уровень соперника и заявил, что с "Кузней" тяжело играть. "Кузня" идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Куньлунь" идет на шестой строчке.

– Очень хороший, я считаю, матч, – цитирует сайт "Кузни" Юрзинова. – Хорошее движение две команды сегодня показали. Игра держала в напряжении все 60 минут. Мы пропустили в первом периоде гол, но старались выдерживать линию. Хорошо, что команда сыграла очень достойно в психологическом плане. Два предыдущих матча мы провели неплохо и не заработали очков. Но сегодня все 60 минут хорошо работали. Здорово, что победили. "Металлург" очень понравился. Это злая, агрессивная команда. Нам было очень непросто, как и в матче, который проходил в Шанхае.