Владимир Воробьев: "У "Динамо" много большинства - голов ноль, с этим надо разбираться"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что команда проиграла "Спартаку" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ из-за реализации. Он также добавил, что некем заменить молодых игроков, которые неспособны играть на высоком уровне.

– "Спартак" с победой. Проиграли игру из-за реализации, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Воробьева. - Много большинства – голов ноль. С этим надо разбираться.

– В чем видите потенциал команды? Ведь может случиться и так, что клуб впервые в истории не попадет в плей-офф.

– Много ключевых игроков в списке травмированных. Много молодых, но некоторые неспособны играть на таком уровне, а заменить их некем. Первостепенная задача попадания в плей-офф будет решена.