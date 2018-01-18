23:31 18 января | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Игроки "Динамо" очухались, стали добавлять, но времени уже не хватило"

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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Спартака" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным не хватило времени, чтобы сравнять счет в матче. Напомним, что бело-голубые сумели сократить отставание с 2:5.

– Поздравляю "Спартак" с победой, – цитирует сайт "Спартака" Воробьева. – Мы проиграли важный матч, но по самоотдаче и желанию победить к ребятам у меня претензий нет – самоотдача была сумасшедшая. Начали неплохо: реализовали большинство, но во втором периоде допустили ненужные ошибки, гол в раздевалку... Потом очухались, стали добавлять, но времени, к сожалению, уже не хватило.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/press-konferentsiya-trenerov-dynamo-spartak-18-01/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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pme

На выход, тов. Воробьев! С "рекордом" для Динамо в послужном списке - невыход в плей-офф.

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