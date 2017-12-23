Владимир Воробьев: "Динамо" где-то не хватает мастерства, но характер у команды есть"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не имеет информации по возможному приходу Оскар Бартулиса. Специалист рассчитывает, в первую очередь, на возвращение в строй травмированных игроков.

– Мы знали, против какой команды будем играть, – сказал Воробьев. – В первом периоде сражались, выполняли игровое задание, но пропустили во втором периоде шайбу и что-то сломалось. Нельзя было этого делать. Мы разговаривали с ребятами, что нельзя давать столько времени форвардам действовать в нашей зоне обороны.

Мы не успевали накрывать соперника, и он стал нас переигрывать. Поэтому и уступили во втором периоде. Но после перерыва вышли и продолжали сражаться. Где-то нам не хватает мастерства, но все равно характер у команды есть, буем сражаться дальше.

– Видно, что "Динамо" требуется усиление. Будут ли какие-то дозаявки до 27 числа, и что с Бартулисом? Появилась информация, что с ним уже договорились.

– У меня нет информации по этому вопросу. А усиления хотелось бы. Но в первую очередь, жду травмированных ребят: Карпова, Варнакова, Терещенко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)