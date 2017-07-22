Владимир Воробьев: "Анисин? Все будет зависеть от него"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что клуб ищет двух легионеров, которые усилят команду. Также специалист оценил возможности форварда Михаила Анисина в команде.

– Ищем двух иностранных нападающих, которые усилят команду, – сказал Воробьев. – По вратарям и защитникам вопросов нет. Михаил Анисин? Все будет зависеть от него. Он неплохо провел двусторонний матч, сделал две передачи. Но у всех равные шансы попасть в состав. По Николаю Жердеву пока новостей нет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)