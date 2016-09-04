Владимир Ткачев: "Полноценные и уверенные победы "Ак Барса" скоро придут"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (3:2 ОТ) подчеркнул, что все игры получаются для команды трудными. Хоккеист, ставший автором гола, выразил удовлетворение победой.

– Сейчас все игры трудные, – подчеркнул Ткачев. – Эта игра была такой же, не была исключением. Хорошо, что выиграли. Опять же пропустили в концовке, это остается проблемой, которую нужно решать. Полноценные, уверенные победы? Думаю, они придут через работу, через настрой – все ребята ждут этих побед. Мы будем стараться.