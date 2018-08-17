Владимир Ткачев: "Должен быть одинаковый размер площадок во всей лиге"

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев считает, что все команды в КХЛ должны играть на площадках одного размера. Ранее несколько клубов объявили о переходе на "финский" размер.
– Тяжело будет переключаться с больших коробок на "канадские" или "финские" и обратно?
– Надо будет привыкать, ничего с этим не поделаешь.
– Возможно, стоит перевести всю лигу на единый стандарт?
– Я считаю, надо определиться и сделать везде одинаковые площадки. Либо большие оставить, либо всей лигой переходить на маленькие коробки, раз уж начали. Мне кажется, должен быть одинаковый размер площадок во всей лиге.
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