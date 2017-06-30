Владимир Стржалковский: "Из-за неэффективного управления "Динамо" оказалось в катастрофическом финансовом положении"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что у хоккейного клуба есть проблемы не только финансового, но и организационного свойства. ВФСО подало заявку на участие в следующем сезоне КХЛ не от имени автономной некоммерческой организации (АНО), а от имени ООО "Динамо".

– Проблемы хоккейного "Динамо" достаточно серьезные и важные. Центральный совет ВФСО "Динамо" является учредителем ОХК, но сама форма собственности АНО не позволяет управлять клубом, организовывать проверки и контролировать деятельность этой организации, – цитируют "Известия" Стржалковского. – АНО сама себя контролирует. Я не ищу никаких рычагов влияния. Просто считаю эту форму собственности неправильной. В 2015 году на президиуме ВФСО "Динамо" единогласно было принято решение о реорганизации ее в акционерное общество (АО). Но реализовано это не было. Юридически общество "Динамо" не могло войти в управление АНО без согласия руководителей этого хоккейного клуба. Фактически им управляет единолично его гендиректор Андрей Сафронов. И в результате неэффективного и непрозрачного управления клуб оказался в своем нынешнем катастрофическом финансовом положении.

С юридической точки зрения мне все равно, будет ли руководить клубом Сафронов или кто-то еще. Я за прозрачность, за то, чтобы было понятно, куда расходуются средства, насколько обоснованно и эффективно это происходит. В футбольном клубе "Динамо", являющемся акционерным обществом, мы управляем ситуацией. Там все проще: есть нормальный совет директоров. Мы оптимизировали расходы и добились достаточно неплохих результатов.