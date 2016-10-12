Владимир Мышкин: "Рекорды Шестеркина – это здорово, но он должен проявить себя в плей-офф"

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин отметил, что голкиперу СКА Игорю Шестеркину необходимо набраться опыта. По его словам, выводы по игре молодого вратаря можно будет делать только по итогам плей-офф КХЛ.

- Конечно, рекорды Игоря - это здорово, это интересно, - приводит официальный сайт КХЛ слова Мышкина. - И на данный момент он Микко Коскинена переигрывает и является основным голкипером СКА. Но ему, безусловно, нужно еще набираться вратарского игрового опыта. Чемпионат длинный. Самое главное – как Игорь покажет себя в матчах плей-офф. Это и станет главным критерием, - достоин ли он быть на долгие годы основным вратарем, или нет. Судя по потенциалу, заложенному в нем, я считаю, он может выиграть борьбу у Коскинена. Да он и уже это делает.

Очень приятно наблюдать сейчас за игрой молодых вратарей, с которыми довелось поработать в молодежной сборной России. Виден их прогресс. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом. Что касается возможного соперничества Шестеркина и Ильи Сорокина в первой сборной – почему нет? Они – потенциальные кандидаты в национальную команду. Нужно только время. Все будет зависеть от того, кто лучше проявит себя в конкретный момент. Но оба они достойны в будущем играть в сборной.