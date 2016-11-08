14:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "Тренер "Детройта" сказал, что Дацюка нужно оставить несмотря ни на что"

0
0
0

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что с Екатеринбургом его связывают игроки, с которыми он возвращал клуб в высшую лигу. Специалист не успел встретиться с нападающим Павлом Дацюком, который ранее работал под его руководством.

- У вас очень продолжительная тренерская карьера, и это ваш второй приход в Екатеринбург. Что вас связывает с этим городом?

- Прежде всего, это ребята, с которыми я здесь, так сказать, возвращал команду в Высшую лигу. Это Дацюк, Симаков, Краев, Булатов и другие, с кем здесь работал. Сейчас Леша Симаков в "Автомобилисте", других ребят тоже уже видел.

- Помните, как Дацюка заметили в НХЛ?

- Там был просмотр, и когда тогдашний тренер "Детройта" Скотти Боумен увидел Дацюка на льду, он показал на Пашу и сказал: "Главное вот этого парня оставьте в команде, остальное меня не интересует".

- Сейчас в Екатеринбурге с Дацюком не успели увидеться? Говорят, он заглядывал на Урал на несколько дней.

- Нет, не успел. Паша как раз улетел, когда я приехал. Я ему позвонил, он уже был в Петербурге, одевался на тренировку.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/08/326992.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ