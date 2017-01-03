21:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "Поездка на Кубок Шпенглера убивает команду"

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Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов считает, что участие его команды в Кубке Шпенглера отрицательно скажется на ближайших матчах в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Екатеринбурга закончил выступление в турнире на стадии четвертьфинала. Ближайшие три матча в КХЛ "Автомобилист" проведет против "Сочи", "Торпедо" и "Спартака".

– Так быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится, – цитирует "Р-Спорт" Крикунова. – Эта такая поездка, которая убивает команду. Все команды, которые возвращались из Швейцарии, поначалу играли не очень хорошо. Видимо, перепады высот. Вот смотрю по тренировкам – мы пока еще не адаптировались обратно. Поэтому есть опасения перед домашней серией из-за этого. Ведь мы вроде и начали играть хорошо, и набирать очки. А этот Кубок Шпенглера нам не очень нужен был, но он был запланирован, и был контракт.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170103/1114519584.html

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