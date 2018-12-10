Владимир Крикунов о пробитой голове: "Ничего такого. Шесть швов наложили, да и все"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал поражение от СКА (0:2) и рану на голове, полученную в первом периоде встречи после выброса Андрея Прибыльского.

– Понятно, что команда у СКА очень хорошая. Мы хотели хорошо сыграть, но, к сожалению, с нулем голов ничего не сделаешь, – сказал Крикунов. – Надо было хотя бы один забивать в равных составах. Большинство тоже не сработало. Бочаров и так трудится вполную. А тут за два периода 30 бросков было в створ. Остальные наши ребята могли бы получше сыграть.

– Как ваша голова? И досталось ли Прибыльскому?

– За что досталось-то? Он же не специально. Ничего такого. Шесть швов наложили, да и все.

– Звено Шипачева сегодня себя не проявило.

– Потому что их хорошо знают. Быстро атакуют, быстро накатываются, и не дают Шипачеву возиться с шайбой. Закриссона туда поставили, потому что, к сожалению, Алексеева мы потеряли надолго – на четыре месяца. Ищем варианты.

– Хиетанен уехал в сборную Финляндии?

– Нет. Он с нами. Хиетанен не вышел, потому что еле дышит уже. (Игорь Еронко)