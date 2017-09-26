Владимир Крикунов: "Нельзя так упускать победу, ведя 3:1"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над "Нефтехимиком" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен отметил частые удаления в составе его команды.

– Нельзя так упускать победу, ведя 3:1. Соперник много бросал и сумел сравнять счет, – сказал Крикунов. – Хотя разбирали игру "Нефтехимика", настраивали ребят.... Нельзя так, Гареев там прокатился, когда нам вторую шайбу забивали. Хорошо хоть так, по буллитам выиграли.

﻿– Сегодня опять, в первом и третьем периодах, игроки начинали улучшать позицию, когда можно уже было бросать и в итоге теряли шайбы.

﻿– А вы думаете мы им не говорим? С помощью InStat получаем после каждой игры данные на каждого игрока, разбираем все. Но, у нас даже канадцы, которые всегда нацелены на ворота, и те – пас, перепад. И остальные любят придумывать что-то, когда до ворот 4-5 метров.

– Не много сегодня удалений было у вашей команды﻿?

﻿– Конечно, много. У нас и в прошлой игре много было. У Михнова удар по клюшке. А вот со сменой – там спорное удаление вышло. Игрок уже был на борту, а тот, кто вышел – принимает шайбу. А так, конечно много удалений. Зато тренируем меньшинство. (Алексей МАКСИМОВ)