Владимир Крикунов: "Коварж у нас всегда герой"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (2:0) проходил в равной борьбе. При этом он высоко оценил игру вратаря Якуба Коваржа.

– В матче с Ярославлем мы затратили слишком много сил, это не могло не сказаться. Не случайно и "Локомотив" проиграл в Магнитогорске, – сказал Крикунов. – Хорошо провели первый период, а так – равная игра была. Мы хорошо двигались, но в основном по чистому льду, по углам остроты особой не было.

Половину третьего периода мы только защищались, играли уже без атаки. Знали, что они пойдут вперед. Они и шли, атаковали, но у нас хорошо сыграл Коварж. Мы сегодня лучше сыграли в обороне, чем в предыдущем матче. Нам важна была победа, мы ее и добились, со счета 1:0. А так – равная игра была.

– Коварж – главный герой сегодня?

– Он у нас всегда герой. Все ребята молодцы сегодня, защитники помогли вратарю сыграть на ноль.

– Уже послезавтра команда отправляется на выезд. Функционально хватит игроков?

– К матчу с "Трактором" команда успеет восстановиться. (Алексей МАКСИМОВ)