"Витязь" забросил восемь шайб сборной Италии

"Витязь" разгромил сборную Италии в товарищеском матче со счетом 8:1. В составе победителей дублем отметился Иван Петраков, по шайбе забросили Никита Комаров, Артем Швец-Роговой, Егор Воронков, Денис Кокарев, Павел Чернов и Николай Стасенко.

Товарищеский матч

Италия – "Витязь" (Подольск) – 1:8 (0:4, 0:3, 1:1)

Голы: Комаров – 1, 0:51 – 0:1. Швец-Роговой – 1, 9:32 – 0:2. Лукин – 1, 17:43 – 0:3. Воронков – 1, 19:16 – 0:4. Кокарев – 1 (бол.), 24:18 – 0:5. Чернов – 1 (бол.), 28:22 – 0:6. Петраков – 1, 33:20 – 0:7. Стасенко – 1, 49:44 – 0:8.

Вратари: – Ортио.