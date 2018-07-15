"Витязь" в следующем сезоне будет проводить матчи КХЛ на "финской" площадке

"Витязь" в сезоне-2018/19 будет играть на площадке финского размера (60 на 28 метров).

В сезоне-2017/18 три российских клуба играли на "финской" площадке: "Адмирал" (Владивосток), "Амур" (Хабаровск), "Лада" (Тольятти). Последний в этом списке клуб по итогам сезона покинул КХЛ.

- В настоящий момент проводим работы по замене ледовой площадки на арене в Подольске. В следующем сезоне "Витязь" будет играть на "финской" площадке, - цитирует "РИА Новости" президента подмосковного клуба Михаила Головкова.