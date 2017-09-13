"Витязь" прервал серию из трех поражений, победив "Сибирь"

"Витязь" на выезде одержал победу над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Отметим, что "богатыри", обыграв новосибирцев, прервали серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Витязь" (Подольск) - 4:5 (0:2, 3:2, 1:1)

Голы: Макеев - 3 (Афиногенов, Никулин), 0:16 - 0:1. Манкинен - 1 (Риссанен, Швец-Роговой), 7:09 - 0:2. Полашек - 1 (Энлунд), 22:49 - 1:2. Мозик - 2 (бол.), 29:32 - 1:3. Коньков - 2 (бол., Энлунд), 35:35 - 2:3. Афиногенов - 3 (бол., Мозик, Семин), 37:19 - 2:4. Закриссон - 3 (бол., Бергстрем, Верещагин), 39:57 - 3:4. Основин - 1 (Левицкий, Санников), 49:47 - 4:4. Афиногенов - 4 (Никулин), 56:16 - 4:5.

Вратари: Салак (59:17) - Бирюков.

Штраф: 12 - 22.

Броски: 41 (12+20+9) - 21 (9+4+8).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

13 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".