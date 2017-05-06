"Витязь" подписал Дмитрия Семина, "Спартак" продлил контракт с Беспаловым

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала информацию об очередных переходах игроков.

"Сибирь" и "Адмирал" произвели обмен. В Новосибирск отправляется нападающий Андрей Сигарев, во Владивосток – нападающий Владимир Бутузов. Также "Сибирь" заплатит "Адмиралу" денежную компенсацию.

"Витязь" подписал односторонний контракт на два года с нападающим Дмитрием Семиным и двусторонний на тот же срок с нападающим Александром Денежкиным.

Игроками "Йокерита" стали нападающий Юлиус Рантаескола и защитник Нико Нурмиканта, ранее выступавшие в "Киекко-Вантаа". Оба заключили с финским клубом двусторонние контракты на один сезон.

Новокузнецкий "Металлург" заключил пробный контракт с нападающим Денисом Дюрягиным.

Вратарь Сергей Магарилов стал игроком "Северстали", подписав с череповецким клубом односторонний договор на один год.

"Сибирь" пополнилась вратарем Эдуардом Рейзвихом, подписавшим двусторонний контракт на два года, и нападающим Игорем Левицким, заключив с ним односторонний контракт на два года.

"Спартак" продлил на год односторонний контракт с вратарем Никитой Беспаловым, а также заключил двусторонний контракт на тот же срок с нападающим Арсением Хацеем.

Защитник Игорь Исаев подписал с "Трактором" новый двусторонний контракт на два года.

Двусторонний договор с "Югрой" на один год заключил голкипер Павел Нечистовский.