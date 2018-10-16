"Витязь" обыграл "Северсталь"

"Витязь" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1). Тремя результативными передачами отметился защитник Александр Евсеенков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Северсталь" (Череповец) - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Макеев - 5 (бол., Евсеенков, Никулин), 19:12 - 1:0. Швец-Роговой - 5 (бол., Евсеенков, Макеев), 21:00 - 2:0. Аалтонен - 7 (бол., Евсеенков), 22:01 - 3:0. Чернов - 3 (бол.), 32:23 - 4:0. Малевич - 1 (бол., Юньков, Лапин), 47:56 - 4:1.
Вратари: Ортио - Магарилов.
Штраф: 8 - 29.
Броски: 26 (12+10+4) - 32 (5+13+14).
Судьи: Кулев, Раводин.
16 октября. Подольск. ЛД "Витязь".
Загрузка...