Виктор Воронин: "Перед Крикуновым поставлена задача выйти в плей-офф"

Председатель совета директоров московского "Динамо" Виктор Воронин прокомментировал "СЭ" назначение на пост главного тренера хоккейного клуба Владимира Крикунова.

– С учетом неудовлетворительных спортивных результатов и неэффективной работы менеджмента клуба Совет директоров рассмотрел несколько кандидатур на позицию главного тренера и остановился на том, чтобы назначить Владимира Васильевича Крикунова на эту должность, - сказал Воронин. - Ему поставлена задача повысить эффективность команды, как минимум, в сложившихся условиях выйти в плей-офф чемпионата КХЛ. Желаем ему успехов в решении этой задачи, полагаемся на его тренерский опыт и умения преодолевать трудности кризисных периодов.

Московское "Динамо" объявило о назначении Крикунова