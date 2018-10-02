Московское "Динамо" объявило о назначении Крикунова

Как и сообщал "СЭ", Владимир Крикунов назначен главным тренером московского "Динамо".
В этой должности он сменил Владимира Воробьева. Воробьев и его ассистенты Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в штаб Крикунова. Покидает клуб только Андрей Николишин.
Крикунов возглавлял "Динамо" с 2004 по 2008 год. В 2005 году он стал с клубом чемпионом России, причем Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев играли в составе чемпионской команды. Последние два сезона специалист работал в "Автомобилисте".
"Динамо" имеет текущую серию из четырех поражений подряд, причем в двух последних матча столичный клуб не забросил ни одной шайбы. На данный момент команда с тремя победами и десятью поражениями занимает 10-е место в Западной конференции.
⚡⚡⚡Владимир Крикунов назначен на пост главного тренера ХК "Динамо"⚡⚡⚡– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 2 октября 2018 г.
Тренерский штаб покидает Андрей Николишин.
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