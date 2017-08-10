Виктор Тихонов: "Было вдвойне приятно забить Шестеркину не на тренировке"

Нападающий СКА Виктор Тихонов, подводя итоги турнира Sochi Hockey Open, в котором петербуржцы в финале проиграли олимпийской сборной России, сказал, что любые голы доставляют ему радость. Форвард отметил, что у команды перед началом сезона собран глубокий состав.

– Насколько радуют голы в предсезонном турнире?

– Думаю, любые голы радуют, – цитирует официальный сайт СКА Тихонова. – Особенно когда партнеры столько делают и тебе остается только попасть. Это всегда приятно.

– Принципиально было забить Шестеркину?

– Конечно. На тренировке все-таки не всегда получается – как встанет стеной, так его и не пробить. А когда в игре удается забросить – вдвойне приятно.

– Олег Знарок рассказывал, как формируются тройки – есть о чем подумать. Как вы сейчас со своим звеном взаимодействуете?

– Мы пару матчей сыграли вместе, думаю, добавляем с каждой игрой. Тренерам, конечно, будет, о чем подумать – состав у нас глубокий, и все бьются. Все работают на максимуме, но решать, конечно, тренерскому штабу.

Напомним, 10-й чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина СКА и чемпион прошедшей регулярки ЦСКА.