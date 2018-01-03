Виктор Козлов - о поражении от минского "Динамо": "У нас отличился защитник. А должны были забивать нападающие"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после поражения от минского "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказал претензии нападающим команды. Также специалист похвалил действия обороны и вратаря соперников.

- Надо отдать должное голкиперу "Динамо" (Юнасу Энроту. - Прим. "СЭ"), который сыграл очень хорошо, - цитирует официальный сайт минского "Динамо" Козлова. - Но что касается моментов, которые создали… Нападающие должны быть "голоднее" до таких моментов. Было пару раз, когда промахивались мимо пустых ворот, попадали в штанги. Мы должны быть "голоднее" в зоне атаки, должны лезть на ворота, угрожать, больше быть нацелены на бросок, нежели на тонкую передачу.

Мы создали много моментов, которые должны были реализовывать, имея такой потенциал в атаке. Но у нас отличился защитник. А должны были забивать нападающие, особенно при таком количестве моментов, которые они создают. Опять же нужно отдать должное "Динамо", которое хорошо оборонялось. И пару наших ошибок позволили минчанам забить те голы, которые позволили им победить.