Виктор Козлов: "Моменты были и у "Авангарда", и у "Магнитки". Но мы забили"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов выразил мнение, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (4:3 ОТ) получился интересным. Специалист остался доволен самоотдачей своей команды.

– Очень хороший был матч, интересный. Очень много моментов создали как "Авангард", так и наша команда, – начал Козлов. – Молодцы. Выстояли в нужный момент, сравняли счет и в овертайме забили. Доволен самоотдачей и тем, как команда выполнила установку.

– Почему сегодня не играл Крис Ли и как оцените игру Дронова, который вернулся после тяжелой травмы?

– У Ли небольшое повреждение. Смотрим, когда восстановится. Что касается Дронова, то я даже удивлен, как хорошо он сыграл сегодня. Он не играл три месяца после такой тяжелой травмы. Но в принципе не секрет, что он хороший игрок и он, надеемся, будет добавлять от игры к игре.

– В овертайме что больше всего помогло "Металлургу"?

– Надежно отыграли и реализовали свой момент. Моменты, повторюсь, были и у "Авангарда", и у нас. Просто в концовке мы забили. Чибисов добавил ногами и создал это "два в один". Так что он – молодец. (Анна ЛЕВЧЕНКО)