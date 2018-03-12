Виктор Козлов: "Автомобилист" – хорошая команда"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после победы в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина над "Автомобилистом" (3:1, 4-2) остался доволен самоотдачей и настроем своих игроков.

– Хочу поблагодарить "Автомобилист" за хорошую серию, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Козлова. – Все матчи были напряженными. Были красивые игры. Что касается сегодняшней встречи – я очень доволен самоотдачей, доволен, с каким настроем и с каким терпением ребята вышли на матч. Василий Кошечкин очень хорошо подчищал на последнем рубеже. Так что – спасибо ребятам!

– "Металлург" второй период провел очень ударно, по броскам преимущество 13-3, забили две шайбы. Но позволили сопернику вернуться в игру. Какая-то недоработка?

– А какая недоработка? "Автомобилист" хорошая команда, не секрет, что есть очень быстрые нападающие, хорошие контратаки. Пропустили такую контратаку, чем и воспользовался соперник. Опять же, соглашусь, что второй период мы неплохо играли, создавали моменты, повели, забили. Но в плей-офф, особенно с такой командой, как Екатеринбург, расслабляться нельзя. Очень опасно пропускать такие контратаки, нельзя заигрываться, нельзя размениваться шансами.