Валерий Зелепукин: "Хотим, чтобы Вишневский вышел на прежний уровень"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин подтвердил, что клуб просмотрит защитника Виталия Вишневского. 37-летний ветеран не выходил на лед с 2015 года.

– Могу подтвердить, что Виталий подпишет просмотровый контракт и приедет в тренировочный лагерь "Северстали". Он стартует 3 июля с медосмотра в Череповце.

– Два пропущенных сезона не станут препятствием для опытного защитника?

– Последние два года мы были с Виталием в контакте. Знаю, что он ездил в прошлогодний лагерь "Анахайма", но не прошел в состав. Потом ждал предложений, но их не поступило.

В этом году он решил попробовать свои силы в КХЛ. Хочется, чтобы такой характерный и заслуженный человек смог проявить свои лучшие качества и выйти на свой прежний уровень. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Виталий Вишневский подпишет контракт с "Северсталью"