Виталий Вишневский подпишет контракт с "Северсталью"

Бывший защитник сборной России Виталий Вишневский спустя два года возвращается в хоккей. "Северсталь" подпишет пробный контракт с 37-летним ветераном.

Вишневский не выходил на лед с 2015 года. За свою карьеру он успел поиграть за ярославское "Торпедо", воскресенский "Химик", "Локомотив", СКА и "Анахайм", "Атланту", "Нэшвилл", "Нью-Джерси" в НХЛ. Вместе с "Дакс" защитник выходил в финал Кубка Стэнли в 2003 году.

В составе сборной России Вишневский завоевал золото чемпионата мира-2009, а также принял участие в Олимпиаде-2006, где россияне заняли четвертое место. (Алексей ШЕВЧЕНКО)