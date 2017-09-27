Валерий Ничушкин: "Матч против "Слована" был не самым образцовым, но зато мы вернули удачу"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что команда заслужила победу на "Слованом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ своей работой. Он добавил, что тяжело точно сказать, в чем была причина спада в игре армейцев.

Напомним, ЦСКА одержал первую за пять игр победу в основное время и прервал серию поражений из двух встреч.

– После череды неудачных матчей мы много работали, собирались по два раза в день, так что эту удачу мы все-таки заслужили своей работой, – приводит "Р-Спорт" слова Ничушкина. – Нам нужна была победа над "Слованом". Матч, конечно, был не самый образцовый, но главное было – переломить ситуацию. И нам это удалось. Мы вернули удачу.

Сложно сказать, в чем была проблема. Все знают, какой тяжелый выезд на Дальний Восток – летишь туда долго, спишь, когда светло, играть тяжело. Где-то мы удачу потеряли, где-то недоработали, сами упускали игры.

Да, против "Слована" играл с Кириллом Петровым и Александром Поповым, но в прошлом сезоне нас уже ставили вместе. Не так важно, с кем играть. Когда что-то не идет, тренеры часто встряхивают звенья, это хорошо в любом случае.