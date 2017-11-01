Валерий Белов: "Вымученные победы лучше в нашей непростой ситуации"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов подчеркнул, что команда играла с большой самоотдачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2 Б). При этом специалист посетовал на большое количество удалений.

– Очень важная и нужная победа. Все вышли сражаться, была очень большая самоотдача, – сказал Белов. – Единственное, многовато удалений. Хорошо, что выстояли. Жаль, что не сумели удержать победный счет за 14 секунд до конца третьего периода и получить чистую победу. С другой стороны, может это и к лучшему. Вымученные победы лучше в нашей непростой ситуации. Психологический груз большой. Думаю, с такими победами все должно нормализоваться.

– Никак не получается забить пять на три. В чем причина?

– Я бы сказал вообще по игре в большинстве. Хотя мы каждую игру забиваем, но в принципе вопросов по большинству очень много. И сегодня были моменты, когда должны были забивать. Скажу так: основная линия, которая должна делать основной объем, пока выглядит не очень уверенно. Звено Никулина сегодня забило. Но вопросов все же очень много.

– Почему ваша команда по игре в первом периоде одна из лучших и одна из худших по игре во втором периоде?

– Это не связано с физическим состоянием. Скорее здесь психологический момент. Потому что действительно очень много мы проигрывали ведя в счете. И это происходило как раз во втором периоде. Я бы не хотел углубляться, но такая проблема, действительно, есть. (Анна ЛЕВЧЕНКО)