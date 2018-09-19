Валерий Белов: "Витязь" наказали за удаления"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (2:4) отметил, что его команду подвела дисциплина.

– Мы прекрасно понимали, какой у "Динамо" будет настрой на этот матч и готовились к тяжелой игре, - цитирует пресс-служба московского клуба Белова. - В первом периоде преимущество у хозяев, если и было, то небольшое. Но вот второй период мы начали очень слабо. Ну и за удаление нас наказали. Игровая дисциплина была не ахти.

– Ваш финский голкипер играет почти без замен. Есть ощущение, что устал.

– Да мы не так много еще сыграли. Но, возможно, в одном из ближайших матчей сделаем замены. У нас сегодня были проблемы с составом. Несколько человек выбыло из строя.