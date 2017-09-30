Валерий Белов: "В подготовке "Витязя" было что-то упущено"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Торпедо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась сложной. По мнению наставника подмосковной команды, было что-то упущено в подготовке к матчу.

- Честно говоря, нам было сегодня сложно, - приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. - Особенно в первом периоде: по движению и в единоборствах проигрывали. Возможно, в подготовке что-то упустили. В третьем периоде делали все, что в наших силах, но не смогли забить. Торпедовцы играли самоотверженно!