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00:15 | Хоккей — КХЛ

Валерий Белов: "В подготовке "Витязя" было что-то упущено"


Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Торпедо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась сложной. По мнению наставника подмосковной команды, было что-то упущено в подготовке к матчу.

- Честно говоря, нам было сегодня сложно, - приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. - Особенно в первом периоде: по движению и в единоборствах проигрывали. Возможно, в подготовке что-то упустили. В третьем периоде делали все, что в наших силах, но не смогли забить. Торпедовцы играли самоотверженно!

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http://hcvityaz.ru/news.php?full=8355

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