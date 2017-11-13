Валерий Белов: "Так играть в большинстве нельзя. Будем делать оргвыводы"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (2:4) посетовал, что одна из спецбригад большинства его команды не справляется со своей работой.

– Если коротко, то согласен с коллегой, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Белова. – У них шанс появился, они использовали. Не забиваешь ты – забивают тебе. При счете 2:1 у нас было большинство, надо было его использовать, и третий период был бы другим. Здесь я уже повторяюсь, но если линия Никулина справляется со своей работой, то другая линия, которая у нас играет в большинстве… Предупреждать уже некуда, будем пересматривать эту линию. Это большая ответственность, когда ты выходишь в большинстве, команда тебе доверяет. Так играть в большинстве нельзя. Поэтому будем оргвыводы делать.