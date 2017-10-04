Валерий Белов: "Спартак" нас переигрывал"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в первом периоде "Спартак" был сильнее. По словам наставника москвичей, во втором периоде его подопечные сбросили напряжение и добились результата.

- В первом периоде "Спартак" нас переигрывал, - приводит официальный сайт "Спартака" слова Белова. - Нельзя не сказать, что напряжение сегодня было большое: все-таки это стыковая игра с прямым конкурентом за место в плей-офф. Плюс на настрое команды сказались обидные поражения в минувших матчах - это наложило свой отпечаток. Во втором периоде мы сбросили это напряжение. Пошла большая отдача, ребята играли и, главное, не боялись ошибиться, проиграть - поэтому, думаю, и пришел результат. Это очень важная для нас победа.