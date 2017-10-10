Валерий Белов: "Пять шайб пропускать, конечно, многовато"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" 3:5 отметил зрелищный характер поединка. Он подчеркнул, что его команде не хватило своевременно заброшенной 4-й шайбы.

- Хочу поздравить соперника с поебедой. Интересная игра была, быстрая, результативная, - сказал Белов. - Болельщикам такие игры нравятся, а нам с коллегой пришлось попереживать. Пять пропускать, конечно, многовато, но такая игра получилась - эмоциональная. Нам не хватило 4-й заброшенной шайбы, тогда бы, наверное, взяли очки. К сожалению, у нас забивает одно звено, и это проблема для нас. Ждем, когда другие будут забивать. (Алексей МАКСИМОВ)