Валерий Белов: "Не думаю, что "Спартак" потерял шансы на попадание в плей-офф"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команду ждет тяжелый календарь в преддверии плей-офф Кубка Гагарина. Специалист считает, что у красно-белых еще есть шансы на попадание в восьмерку лучших в Западной конференции. "Витязь" идет на седьмом месте в таблице "Запада", "Спартак" занимает десятую строчку.

– Панков забросил две шайбы в двух матчах. Как оцените его дебютные игры?

– Как мы можем это оценить? Хороший дебют, – сказал Белов. – Мы не против, чтобы он так играл. Он себя уверенно чувствует в команде. Дай бог, чтобы так и дальше было.

– Ержабек сегодня сделал классическую "мельницу" на Стоа. Оцените этот прием?

– Мне понравился, как, наверное, и вам.

– Через день "Витязю" играть с "Торпедо", который сегодня уступил и наверняка будет злым, потом в Нижнекамске будет серьезная встреча. Хватит ли сил?

– Вся концовка будет такая. Ситуация может поменяться. Я бы не сказал, что у "Спартака" потеряны шансы на плей-офф. По-моему, осталось семнадцать матчей, и кто эту дистанцию пройдет лучше – тот и будет в восьмерке.

– Избежите знаменитого провала в январе, который не позволял "Витязю" прорваться в плей-офф раньше?

– Провал был в ноябре, после перерыва. Надеюсь, мы его уже избежали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)