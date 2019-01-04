Вадим Шипачев: "В первом периоде пахло Макдональдсом"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над "Автомобилистом" (2:0) в первом матче бело-голубых на новой "ВТБ-Арене", вмещающей 10800 зрителей.

- По-моему, на наших матчах в сезоне еще не бывало столько людей, - сказал Шипачев. - Мне очень понравилось. Надеюсь, и дальше так будет. Для этого дня все идеально прошло, только в первом периоде пахло Макдональдсом. Я уже думал картошку фри заказать в перерыве. Если серьезно, то все супер прошло, очень круто.

Раисов молодец. Хорошую передачу отдал. А Кагарлицкого, который не сменился, наверное, будут убирать из состава, ха-ха. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ - здесь