Вадим Шипачев: "При разборе игр вместе с Дадоновым и Гусевым кричим друг на друга"

Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ рассказал, что после матчей их звено в составе Шипачев-Дадонов-Гусев вновь собирается вместе для разбора и анализа прошедшей игры. По словам форварда СКА, самым эмоциональным в процессе обсуждения чаще всего является Никита Гусев.

- Ваша тройка с Дадоновым и Гусевым набирает много очков. Между собой дополнительно обсуждаете свои действия?

- Собираемся втроем и просматриваем свои игры, разбираем, анализируем.

- Найджел Доус рассказывал, что со своим постоянным партнером Брэндоном Боченски они могут и повздорить, но это идет на пользу. А у вас в тройке такое случается?

- Да конечно! Даже кричим, бывает, друг на друга. В основном на Никиту. (Улыбается.) Что он не так делает? Да просто кричим.

- Кто из вас троих самый эмоциональный?

- Я думаю, Женька. Не кричит больше всех, а именно эмоциональный, на эмоциях.