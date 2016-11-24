13:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вадим Шипачев: "При разборе игр вместе с Дадоновым и Гусевым кричим друг на друга"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ рассказал, что после матчей их звено в составе Шипачев-Дадонов-Гусев вновь собирается вместе для разбора и анализа прошедшей игры. По словам форварда СКА, самым эмоциональным в процессе обсуждения чаще всего является Никита Гусев.

-  Ваша тройка с Дадоновым и Гусевым набирает много очков. Между собой дополнительно обсуждаете свои действия?

- Собираемся втроем и просматриваем свои игры, разбираем, анализируем.

- Найджел Доус рассказывал, что со своим постоянным партнером Брэндоном Боченски они могут и повздорить, но это идет на пользу. А у вас в тройке такое случается?

- Да конечно! Даже кричим, бывает, друг на друга. В основном на Никиту. (Улыбается.) Что он не так делает? Да просто кричим.

- Кто из вас троих самый эмоциональный?

- Я думаю, Женька. Не кричит больше всех, а именно эмоциональный, на эмоциях.

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/24/329152.html

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